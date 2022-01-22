Зеленский заявил, что Донбасс и Крым скоро вернутся в состав Украины

Несмотря на то что Донбасс и Крым оторваны от Украины, они очень скоро войдут в её состав, и тогда будет провозглашён Акт об объединении с этими территориями, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье. Трансляцию его обращения на своей странице в Facebook вёл офис главы государства.

Около ста лет назад был провозглашён Акт объединения, когда соединились оторванные столетиями друг от друга части Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. Уже очень давно — восьмой год подряд. Я знаю, мы точно будем вместе, и уверен: очень скоро, не через века. И в Донецке, и в Крыму мы обязательно провозгласим новый Акт объединения и будем отмечать это ежегодно, — заявил Зеленский.

22 января на Украине проходят торжества по случаю государственного праздника — Дня соборности. Поводом послужило преобразование в единое государство в 1919 году Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики (УНР и ЗУНР). В последствии по Рижскому договору 1921 года экс-территорию УНР разделили между собой Украинская Советская Социалистическая Республика и Польша.

Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что президенту Владимиру Зеленскому и украинским властям в целом следует отказаться от идеи возвращения Крыма и Донбасса. Он призвал главу государства перестать «морочить себе голову».

Главным аргументом, по мнению бывшего министра обороны, является то, что до 80% людей в Донбассе хотят в Россию. Он добавил, что в этом регионе царит «русский дух».