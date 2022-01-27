Зеленский поблагодарил Байдена за поставки летального оружия

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с лидером США Джо Байденом, во время которого поблагодарил Соединённые Штаты за их позицию по сохранению независимости и территориальной целостности Украины, сообщили 28 января в офисе руководителя украинского государства. В том числе речь шла и о поставках в страну летального оружия.

Глава украинского государства выразил благодарность Соединённым Штатам и лично Джо Байдену за крепкую и твёрдую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии, — сказано в сообщении.

Как подчеркнули в офисе президента Украины, Зеленский «поблагодарил за помощь, оказываемую США, в частности в виде оборонного летального оружия». Украинский лидер выразил надежду на реализацию Соединёнными Штатами новых планов по усилению оборонного взаимодействия и обороноспособности страны.

Зеленский и Байден также обсудили конкретные шаги США, направленные на увеличение финансовой поддержки Киева, а также возможность привлечения к этому вопросу международных финансовых организаций.

Ранее издание CNN назвало телефонный разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, состоявшийся 27 января, неконструктивным, так как стороны не сошлись в оценках угрозы российского вторжения. К тому же американский лидер заявил, что США не собираются поставлять на Украину высокотехнологичное оружие и тем более перебрасывать туда свои войска.