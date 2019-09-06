https://static.news.ru/photo/ddd7b9d2-d0bb-11e9-a401-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский издал указы о помиловании граждан РФ, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Москва и Киев. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в пункт сбора лиц были доставлены практически все по согласованному ранее Украиной и Россией списку.

Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах, — отметил Рыбин.

Правозащитник при этом отметил, что в пункт сбора не был доставлен один россиянин. Его фамилию адвокат пока отказался называть и призвал всех ответственных за обмен обратить на это внимание. В связи с этим Рыбин посчитал, что обмен может быть под угрозой срыва.

Одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Я надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время ещё есть, — заключил он.

Речь идёт о Руслане Гаджиеве, осуждённом на 15 лет заключения.

Обмен планируется провести по формуле «35 на 35». Начаться он должен 7 сентября.

В список обмена включены главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе. Киев готовится передать также свидетеля по делу крушения малайзийского самолёта Владимира Цемаха и бывших военнослужащих ВСУ Максима Одинцова и Александра Баранова, писал News.ru.