Зеленский всех достал: президента Украины хотят убить «родные» радикалы

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Как следует из переписки на закрытом ресурсе, полученной нашими спецслужбами, украинские военные, недовольные политикой Киева, планируют создать радикальную парию с боевым крылом, которая была бы готова свергнуть власть террористическими, откровенно насильственными методами. Собственно, на таком закрытом канале представители самых элитных подразделений ВСУ не скрывают своего раздражения политикой Зеленского, в частности снятием с поста главкома Валерия Залужного. А самые радикальные готовы использовать все средства для отстранения «клоуна» от власти.

С опорой на элиты

Понятно, что, как говорят немцы — знают двое, знает и свинья. Для команды Зеленского такие настроения также не являются государственной тайной, а потому вслед за отставкой Залужного началась и решительная зачистка в армии всех, кто имел хоть какие-то близкие или доверительные служебные отношения с бывшим главкомом. Естественно, любая чистка, особенно во время военных действий, имеет свои пределы. Иначе самые боеспособные части ВСУ можно вконец обезглавить и снизить их боеспособность.

И, конечно, самые тяжелые времена начнутся для Зеленского с подельниками уже в ближайшем мае, когда истечет срок его президентского мандата. И режим зависнет как бы в правовом вакууме. Зеленский никогда не согласится на конституционную передачу полномочий спикеру Верховной рады. И вот тогда, как говорится, возможны варианты. Прежде всего, обсуждаемая сейчас идея создания на Украине правительства «национального единства» видится на Банковой улице скорее как хитрый маневр, призванный прикрыть власть такой декорацией.

Но это не устроит старые элиты, которые в последнее время явно ожили, откровенно предлагают себя Западу, апеллируя к провалам команды Зеленского. Сами по себе Порошенко и Тимошенко мало что значат. Но если они смогли бы опереться на поддержку радикальных военных спецов, то разговор их с действующими властями пошел бы в иных категориях. А старая майданная гвардия выступила бы для вояк в роли политической надстройки, сгладив их контакты с западными хозяевами страны.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press Петр Порошенко

А что решат в Брюсселе и Вашингтоне

Все чаще говорят о том, что Украина давно утратила свою субъектность и оказалась фактически в положении территории под внешним управлением. Это на словах реальные хозяева страны повторяют, что ни одно решение не может быть принято без участия Украины. На деле же Зеленский с его явными закидонами все чаще раздражает спонсоров своей непредсказуемостью и рискованными акциями, способными нарушить пока главный западный постулат: военный конфликт не должен выйти за украинские границы.

Конечно, основной рычаг воздействия на Зеленского — это военная и финансовая помощь, которая может быть легко дозирована в ответ на излишнюю демонстрацию самостоятельности Киева.

И в этой связи радикальные, оппозиционно настроенные военные из элитных подразделений и бригад могут стать эффективным инструментом вразумления президента от «Квартала 95», а в крайнем случае и его нейтрализации. Собственно, уже продекларированные позиции в закрытом интернет-ресурсе уже могут служить серьезным предупреждением Зеленскому, охлаждающим его пыл.

И нам-то что?

В принципе, нас могли бы устроить любые варианты развития событий, вносящие хаос в деятельность украинской верхушки. Сам Зеленский давно стал настолько токсичным, что, чем дальше, тем сильнее в мире он будет восприниматься как препятствие к установлению мира и правопорядка в Европе, как откровенно дестабилизирующий элемент. И уж точно, несмотря на известные спекуляции, в планы наших спецслужб не может входить его нейтрализация. Нам уж точно нет смысла делать за Запад грязную работу.

А любая форма госпереворота только подтвердит выкладки российских представителей о том, что с момента смещения Виктора Януковича украинская власть остается формой узурпации. Как говорится, одним переворотом больше, одним — меньше.

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