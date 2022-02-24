Зеленский внёс законопроект о всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации, указано на сайте украинского парламента. Текста законопроекта в базе данных нет, документ имеет статус: «передан на рассмотрение руководству парламента».

Ещё 23 февраля Владимир Зеленский заявлял , что необходимости во всеобщей мобилизации нет, но требуется доукомплектовать армию. В связи с этим он объявил призыв резервистов. Он добавил, что в ближайшее время планируются учебные сборы для резервистов из системы территориальной обороны.

При этом в связи с российской военной операцией Совет нацбезопасности Украины объявил режим ЧП на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Секретарь органа Алексей Данилов добавил, что на территории Донбасса не потребуется введение специального режима, поскольку с 2014 года там действует отдельный режим. Режим будет введён на 30 дней, президент Украины Владимир Зеленский при необходимости сможет его продлить на 30 дней.

Также сообщалось, из-за ситуации на Украине премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал созыв экстренного совещания лидеров стран-участниц НАТО. Он отметил, что происходящее является «катастрофой для континента».