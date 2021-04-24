Зеленский уволил главного контрразведчика Киева

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Решение стало необходимым для проведения досрочных выборов в республике, намеченных на 20 июня, заявил политик во время телеобращения к народу.

Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов [в Армении] я сегодня подаю в отставку, — говорится в сообщении. Глава кабмина до этого отмечал, что формально уйдёт в отставку в апреле...