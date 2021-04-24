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Зеленский уволил главного контрразведчика Киева

11:08, 25 апреля 2021
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку глав нескольких региональных управлений Службы безопасности страны. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от службы главы СБУ по Киеву и Киевской области Олега Головаша и руководителя спецслужбы в Ивано-Франковской области Сергея Зайца. Отмечается, что Заяц другим указом назначен на место Головаша, а должность в Ивано-Франковской области займёт Виктор Назарук.

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак счёл заслугой Зеленского завершение учений российских войск вблизи украинской границы.

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