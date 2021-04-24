Зеленский уволил главного контрразведчика Киева

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку глав нескольких региональных управлений Службы безопасности страны. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от службы главы СБУ по Киеву и Киевской области Олега Головаша и руководителя спецслужбы в Ивано-Франковской области Сергея Зайца. Отмечается, что Заяц другим указом назначен на место Головаша, а должность в Ивано-Франковской области займёт Виктор Назарук.
Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак счёл заслугой Зеленского завершение учений российских войск вблизи украинской границы.