Бои на левом берегу Днепра: как ВС РФ блокируют прорыв ВСУ в Крым Военэксперт Тимошенко: ВСУ расходуют 500 солдат в день на Днепровском направлении

Фото: МО Украины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы России нанесли массированные удары по позициям украинской армии на восточном берегу Днепра у села Крынки. Таким образом ВС РФ, по его информации, нарушили планы ВСУ по форсированию Днепра, которое готовилось под руководством инструкторов из блока НАТО. Что конкретно сказал Сальдо, каких целей добивались украинцы на этом направлении и что их ждет — разбирался NEWS.ru

Что ВС РФ сделали с ВСУ в Крынках

15 ноября глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВС РФ подтянули дополнительные силы к селу Крынки в Херсонской области и устроили для украинской армии «огненный ад». Он отметил, что только за последние несколько дней на этом направлении Украина потеряла около сотни военнослужащих. При этом почти каждый день в плен сдаются новые группы украинских солдат.

«Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», — написал Сальдо.

Он поделился данными от группы «Днепр» о том, что на всем участке левобережья от железнодорожного моста до Крынок находится «около полутора рот» ВСУ. Украинские солдаты преимущественно действуют малыми группами, «сидят по подвалам» и «перебегают по одному» по ночам. При этом, по его словам, какое-то время украинское командование посылало в атаку больше бойцов, чем российские средства поражения успевали уничтожать.

«Противник смог вообще переправиться, на какое-то время посылая живой силы больше, чем наши средства поражения успевали ее уничтожать. То есть, говоря по-простому, забросал мясом», — добавил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

Что известно о планах ВСУ в Крынках

По данным Сальдо, Украина готовила операцию по форсированию Днепра длительное время при помощи инструкторов НАТО. Он отметил, что это был последний шанс украинского президента Владимира Зеленского продемонстрировать Западу успех контрнаступления.

«Стянули лучшую военную и радиоэлектронную технику, лучшие из оставшихся частей, остатки наемников. Однако уже очевидно, что эти планы подобно „Барбароссе“ полетели в тартарары», — заключил губернатор.

Он отметил, что ВСУ планировали захватить Алешки к 1 ноября, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку, к 15 декабря — Геническ. По словам Сальдо, это был последний шанс для украинских властей «выслужиться перед своими хозяевами».

Напомним, уже несколько недель на левом берегу Днепра в Херсонской области идут ожесточенные бои между ВС РФ и ВСУ. Армия Украины пытается сохранить и расширить плацдарм в районе сел Крынки и Казачьи Лагери в Алешкинском районе, чтобы выйти к Корсунскому заказнику, а также к трассе М-14 в сторону Крыма.

Но ВСУ продвинуться не смогли, так как ВС РФ применяли по ним ствольную артиллерию и FPV-дроны. По данным военных Telegram-каналов, полностью уничтожить силы Украины пока не удалось из-за их разрозненности и малочисленности. В российском Минобороны эту информацию не комментировали.

Что будет дальше с плацдармом ВСУ в Крынках

Военный эксперт Михаил Тимошенко рассказал NEWS.ru, что ВСУ хотели создать в Крынках плацдарм, чтобы перебросить туда военную технику, обеспечить в регионе устойчивость и попытаться продвинуться вперед. По его словам, плацдарм стал мясорубкой, которая истощает запасы ВСУ, и дальнейшие попытки удержать эту территорию могут привести к массовой гибели украинских военнослужащих.

Тимошенко отметил, что украинское командование уже истощило свои оперативные резервы по всей полосе фронта и сейчас вынуждено снимать тех, кого подготовили для ротации севернее Авдеевки и Бахмута, и перебрасывать их на Днепровское направление.

«Людей расходуют по 500 человек в сутки, а без них ничего не сделаешь на плацдарме. Хотят хоть как-то свои позиции сохранить, усилить, удержать. Смогут удерживать в зависимости от того, как сильно мы будем давить», — пояснил он.

Фото: МО Украины

Что на самом деле ВСУ делают в Крынках

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что ВСУ в состоянии какое-то время удерживать плацдарм на левом берегу Днепра, но им не хватит сил его расширить. Он отметил, что если проанализировать общие цифры задействованных сил Украины на этом направлении, то становится очевидно, что они не способны на наступательные действия.

«Ни о каком наступлении на Крым или вообще попытке прорыва оборонительных линий речь не шла изначально, и такая задача не ставилась. Их политические заявления о походе на Крым не подтверждаются фактами. Они даже не пытались ни разу создать ударный кулак, чтобы продвинуться куда-то вперед на десятки километров», — подчеркнул эксперт.

Онуфриенко рассказал, что только с Запорожского фронта командование ВСУ сняло и перебросило на Херсонское направление три бригады морской пехоты примерно по 10 тыс. человек. По его словам, для них было бы достаточно тысячи резиновых лодок, чтобы провести масштабный десант.

«Им было бы нетрудно их набрать, учитывая, что американцы поставляли Украине резиновые и моторные лодки еще со времен бывшего президента Украины Петра Порошенко. Можно было бы осуществить массированный десант шириной 2–3 км, высадив порядка трех тысяч морпехов, а затем двумя волнами забросить и остальные 6–7 тыс.», — отмечает Онуфриенко.

Но, указывает он, такие попытки не предпринимались в принципе. Начиная с августа, ВСУ забрасывали небольшие диверсионно-разведывательные группы, затем пошли более крупные подразделения. По мнению Онуфриенко, ВСУ ставили сугубо информационно-политические задачи, чтобы создать видимость удержания плацдарма.

«Они его действительно удерживают, но малыми силами. Никто даже не пытался перебросить туда батальон. Речь идет именно о восполнении потерь — теряют личный состав и на их место перебрасывают новых, чтобы удерживать эти плацдармы», — сказал собеседник NEWS.ru.

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