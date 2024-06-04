Зеленский умолял, но все посмеялись: как саммит в Швейцарии стал позором

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский к своему статусу актера теперь с полным правом может прибавить и степень заслуженного путешественника: катаясь по миру, он использовал все свои приемы обольщения и зазывал лидеров стран на саммит в Швейцарию. Вот только в собеседниках у него политики тертые, много повидавшие, а потому плохо поддающиеся на театральные приемы и «разводки». Включая заламывание рук и надрывное вещание.

На привлечение массовки для посиделок на швейцарском курорте было потрачено много сил. И в итоге — одно сплошное разочарование. И не столько для Зеленского, который просто играет написанную ему в Вашингтоне роль, сколько для его спонсоров.

Без России нет смысла

Впрочем, сам Зеленский больше всего расстроился после отказа Китая прислать в Швейцарию авторитетных политиков. Он настолько потерял над собою контроль, что забыл: Восток — дело тонкое. И нахамил великой державе, назвав Поднебесную инструментом в руке Путина. Видимо, экстраполировал свое положение на суверенный Китай.

Проблема для Зеленского в том, что, глядя на Китай, многие страны так называемого Глобального Юга или совсем отказываются бронировать места на грядущей конференции, или до неприличного понижают уровень своего присутствия. Юг, конечно, понятие весьма расплывчатое, объединяющее разные по характеру страны. Но они уже почувствовали, что такое полицентризм и самостоятельность в принятии решений. Притом что те же американцы приложили немало усилий для привлечения ряда стран, обещая то поставки новых вооружений, то преференции от МВФ. Но и тут, похоже, гора родила мышь.

Но главное, все понимают, что без участия России все это вырождается в локальную пиар-акцию на всем надоевшую тему.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У каждой страны своя программа

Другой аспект неявки ряда авторитетных государств — желание выделиться при обсуждении темы украинского урегулирования, повысить свой международный вес.

Ведь свои варианты урегулирования есть у Китая, ряда африканских стран, Индонезии. И если бы конференция в Швейцарии была международным круглым столом, за которым все могли бы обсудить идеи, то мероприятие стало бы куда более привлекательным. А тут странам предлагают добровольно попасть в примитивную ловушку.

Все же помнят, что «формула Зеленского» представляла собою фактически требование капитуляции России с выплатой репараций. В последнее время эти положения выглядели уже не то пародией, не то полной шизофренией. Потому для обсуждения решили предложить три в общем-то нейтральных тезиса: продовольственная и радиационная безопасность, свободное мореплавание в Черном и — внимание — Азовском морях. Которое уже объявлено внутренним морем России. Так что уже даже в этих положениях содержится подвох для стран, плохо представляющих реалии географии. Но если эти тезисы будут в какой-то форме одобрены, то в Киеве мгновенно объявят, что и Юг поддержал «формулу Зеленского».

Но все шито белыми нитками, а потому моления Зеленского пропадают зря.

Идут ли секретные переговоры

В кулуарах со ссылкой на известного и информированного украинского пропагандиста Алексея Арестовича, объявленного у нас террористом и экстремистом, появляется информация, что уже идут неформальные многосторонние консультации по вопросу урегулирования кризиса. Американцам очень надо получить хоть какой-то позитив до выборов. Это все понимают.

А еще все видят, что Джо Байден не поедет в Швейцарию, хотя примерно в это же время будет в Европе на заседаниях «Большой семерки». И становится ясно — решения будут принимать в другом месте. И Зеленского просто поставят о них в известность. А может, даже и не поставят.

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