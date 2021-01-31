Зеленский: Украина ждёт вакцину от COVID с протянутой рукой

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вынуждена стоять в очереди на вакцину от коронавируса и буквально ждёт «с протянутой рукой», так как не является членом Евросоюза.

Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счёт собственных запасов вакцин, — приводит слова Зеленского ТАСС.

Он отметил, что правительствам этих стран, вероятно, будет непросто объяснить своим гражданам, почему они планируют делиться препаратами, которые в Евросоюзе пока не хватает всем государствам.

Но они будут давать нам [вакцины] небольшими партиями. Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой, — подчеркнул лидер Украины.

25 января на Украине ослабили жёсткие карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Однако режим ЧС в стране в связи с эпидемиологической обстановкой продлится до 28 февраля. В стране пока не началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции. При этом власти в Киеве отказываются от предложений России о поставке вакцины «Спутник V» и ведут переговоры с другими производителями.

Ранее NEWS.ru писал, что в самопровозглашённую Донецкую народную республику была доставлена первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Уточняется, что в первую очередь должны быть вакцинированы граждане из группы повышенного риска. Вакцинация, как и сам препарат, будут бесплатны для всех желающих.