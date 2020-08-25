Зеленский: Украина не должна была позволять отбирать Крым

https://static.news.ru/photo/279ae802-e707-11ea-82f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Gyngazov/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский коснулся темы Крыма в интервью, заявив, что Киев обязательно вернёт себе контроль над полуостровом.

В беседе с Euronews Зеленский отметил , что считает вопрос Крыма сложнее, чем проблемы, связанные с Донбассом.

В «нормандском формате» никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос. Но мы всё время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, — посетовал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина изначально не должна была позволять «отобрать Крым». По его словам, в настоящее время властям страны уже поздно корить себя за то, что произошло в 2014 году. Президент Украины обратил внимание на то, что для поднятия вопроса Крыма «нет крепкой платформы». Зеленский подчеркнул, что единственными практическими действиями, направленными на передачу Крыма под юрисдикцию Киева, стали международные санкции. Он пообещал, что обязательно сделает «что-нибудь ещё».

Крым — наша территория. Мы вернём его обратно, — категорично заявил Зеленский.

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года по результатам референдума. Киев отказался признавать итоги народного волеизъявления и считает полуостров своей территорией.

Как писал NEWS.ru, Зеленский признался, что не желает повторения в Белоруссии украинских событий 2014 года. Он выразил уверенность, что белорусским властям и обществу ещё не поздно начать диалог.