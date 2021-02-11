Зеленский: Украина будет обменивать пленных только в формате «всех на всех»

https://static.news.ru/photo/ccc2c166-6c8f-11eb-9b2e-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область заявил, что Киев не признаёт иные форматы обмена пленными с самопровозглашёнными республиками Донбасса, кроме как «всех на всех» в рамках Минских соглашений.

Все должны понимать, что даже те обмены, которые у нас были, они все идут в соответствующем формате: людей проверяют, есть службы, разведка. Мы должны знать, кто въезжает в нашу страну, — цитирует Зеленского ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что украинские власти считают провокацией предложения об обмене удерживаемыми лицами в форматах, не согласованных на встречах «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина, Франция).

Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики намеревались отправить часть удерживаемых лиц на Украину безвозмездно. ДНР и ЛНР рассчитывали, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук станет гарантом процесса. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Киев не примет это предложение, передавал NEWS.ru.

Однопартиец Медведчука Илья Кива сообщил, что после предложения о передаче пленных украинской Государственной авиационной службе поручили не выпускать оппозиционера в Россию.