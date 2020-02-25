Президент Украины Владимир Зеленский назвал себя «дрессированным псом». Это произошло во время совещания работников угольной сферы.
Когда мне ставят задачу, я как дрессированный пёс, — приводит его слова РИА Новости.
Президент пообещал разобраться со всеми просьбами шахтёров и чаще посещать шахтёрские городки, чтобы лично общаться с горняками.
Ранее, как писал NEWS.ru, Зеленский поручил правительству полностью погасить долги перед шахтёрами государственных предприятий. Текущий уровень задолженности перед горняками он оценил в 1 млрд гривен (около 2,68 млрд рублей). Президент рассчитывает, что его поручение будет исполнено к маю 2020 года.