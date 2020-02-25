https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент Украины Владимир Зеленский назвал себя «дрессированным псом». Это произошло во время совещания работников угольной сферы.

Когда мне ставят задачу, я как дрессированный пёс, — приводит его слова РИА Новости.

Президент пообещал разобраться со всеми просьбами шахтёров и чаще посещать шахтёрские городки, чтобы лично общаться с горняками.