Внеочередное заседание Верховной рады пройдёт 4 марта. Украинский президент Владимир Зеленский потребовал созвать депутатов, но умолчал причину экстренного собрания.
Источники украинского издания «Зеркало недели» заявили, что на заседании рассмотрят кадровые перестановки в правительстве Украины, в том числе смену премьер-министра.
По информации ТАСС, депутаты начнут день с пленарного заседания, а после обеда продолжат работу в комитетах, комиссиях и фракциях.
Как писал NEWS.ru, около 47% украинцев одобряют работу Зеленского. Уровень поддержки президента снизился на 13% после выборов 2019 года.
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