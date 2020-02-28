https://static.news.ru/photo/3b45b74a-5a5a-11ea-a08c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymy Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Внеочередное заседание Верховной рады пройдёт 4 марта. Украинский президент Владимир Зеленский потребовал созвать депутатов, но умолчал причину экстренного собрания.

Источники украинского издания «Зеркало недели» заявили, что на заседании рассмотрят кадровые перестановки в правительстве Украины, в том числе смену премьер-министра.

По информации ТАСС, депутаты начнут день с пленарного заседания, а после обеда продолжат работу в комитетах, комиссиях и фракциях.

Как писал NEWS.ru, около 47% украинцев одобряют работу Зеленского. Уровень поддержки президента снизился на 13% после выборов 2019 года.