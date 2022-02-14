Зеленский собирается 14 февраля выступить с обращением к нации

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля вечером обратиться к нации в специальном обращении, об этом сообщает РБК-Украина. Ранее сегодня Зеленский также провёл встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Издание отмечает, что в последний раз Зеленский обращался к нации 25 января перед встречей нормандских советников в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером обратится к украинцам. Обращение покажут по основным телеканалам, — передаёт РБК-Украина.

Владимир Зеленский обсудил на встрече с Олафом Шольцем вопросы энергетической и экономической поддержки для Украины на фоне возникших вызовов безопасности.

Зеленский добавил, что во время встречи были затронуты вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Президент подчеркнул, что ожидает в скором времени договориться о саммите лидеров «нормандского формата».

Шольц заявил, что Германия находится на стороне Украины и уже оказала ей помощь на €2 млрд. По его словам, которые прозвучали на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины, помощь продолжится. В том числе возможны и поставки оружия. Ранее ряд немецких политиков, в их числе и Шольц, исключали возможность поставки летального вооружения Украине, поддерживая оружейное эмбарго.