https://static.news.ru/photo/4e97b870-7773-11eb-acfd-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский во время заседания Совета развития общин и территорий Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский разъяснил, что означает реформа децентрализации в стране. Он подчеркнул, что это не значит, что регионы будут предоставлены сами себе.

Общины получили средства, получили полномочия, получили ресурсы. В частности, получили земельные ресурсы. Это не означает, что теперь каждый регион сам за себя. Окончательно децентрализация ещё не завершена, — цитирует Зеленского «Гордон».

Украинский лидер призвал народных депутатов принять в конституцию соответствующие изменения. Он заметил, что речь идёт об институте префектов и о ликвидации местных администраций. По словам президента, ряд вопросов в городах должны решать не киевские чиновники, а люди, которые живут в тех или иных регионах. А префекты будут контролировать соблюдение конституции и законов на каждой отдельной территории.

Реформа децентрализации стартовала на Украине в 2014 году. Она подразумевает создание новых административно-территориальных единиц — объединённых территориальных общин. Понятие административного центра и территории территориальной общины было зафиксировано законодательно в апреле 2020 года. Несмотря на то что правящая партия «Слуга народа» после этого объявила о завершении реформы, в феврале 2021 года глава партии Александр Корниенко сообщил, что остаётся открытым вопрос местных референдумов.

Как ранее писал NEWS.ru, ряд депутатов партии «Слуга народа» внёс в Верховную раду проекты двух законов, подразумевающие наказание за коллаборационизм. Первый документ о «коллаборационистской деятельности» предусматривает ответственность для граждан, сотрудничавших с РФ, самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР, ЛНР) и руководством Крыма. К подобной деятельности хотят отнести и публичное отрицание «вооружённой агрессии против Украины», поддержку действий Кремля, чиновников Донбасса и полуострова.