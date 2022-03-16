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Зеленский разрешил легальный рынок криптовалюты на Украине

19:25, 16 марта 2022
Зеленский разрешил легальный рынок криптовалюты на Украине Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Владимир Зеленский подписал закон, открывающий легальный рынок виртуальных активов и криптовалют на Украине, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в Telegram-канале. Он отметил, что эта мера позволит вывести криптосектор «из тени».

Сегодня президент подписал закон «о виртуальных активах». Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени, — написал он.

Министр отметил, что с введением нового закона украинцы смогут защитить свои инвестиции с помощью виртуальных активов. Кроме того, зарубежные криптобиржи теперь официально смогут работать в стране, а банки начнут открывать счета для криптокомпаний.

Крипторынок является одним из самых динамичных секторов цифровой экономики. В прошлом году общая капитализация отрасли выросла до $3 трлн. Ни одна другая область не может похвастаться такой мощной нормой прироста капитала, — добавил Фёдоров.

Ранее американская криптобиржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков, которые, как считается, связаны с гражданами России. Свои шаги торговая площадка объяснила действием санкций.

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