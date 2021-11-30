Зеленский рассказал о законопроекте о двойном гражданстве для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о внесении на рассмотрение парламента законопроекта о двойном гражданстве для представителей украинской диаспоры. Об этом глава государства рассказал в ходе своего ежегодного послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в государстве, сообщили РИА Новости.

Я знаю, насколько важным для украинцев, которые живут в США, в Канаде, в ЕС является вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов, — сказал Зеленский в парламенте.

Ранее украинский лидер сообщил, что располагает информацией о подготовке государственного переворота, намеченного на 1 декабря. К этому перевороту, по его словам, причастен местный бизнесмен Ринат Ахметов. По мнению Зеленского, Ахметова втягивают в подготовку переворота. Однако дальнейшего развития ситуации не произошло.

Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отреагировал на слова Владимира Зеленского по поводу готовящегося государственного переворота, назвав их «неудачной шуткой», так как подобные речи — «это более чем серьёзно».

По мнению журналиста и телеведущего Остапа Дроздова, должность президента Украины следует ликвидировать, так как нынешний лидер страны Владимир Зеленский подорвал уважение населения к самому институту власти.