Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 февраля, провёл встречу с представителями угледобывающих компаний. В ходе общения президент заявил, что поручил правительству полностью погасить долги перед шахтёрами государственных предприятий.
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Зеленский также предложил не платить зарплату членам кабмина, пока все долги перед шахтёрами не будут погашены, если по каким-то причинам правительство не успеет исполнить президентское поручение до указанного срока.
Глава государства столкнулся с проблемой задолженности перед шахтёрами фактически с момента своего избрания на президентский пост. Как писал NEWS.ru, в августе 2019 года горняки в Донецкой области бастовали из-за невыплаты причитающихся им средств. В октябре глава профсоюза шахтёров Украины Михаил Волынец пригрозил общенациональной забастовкой, если долги не будут погашены.
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