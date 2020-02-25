https://static.news.ru/photo/5d42ea28-57c3-11ea-93fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 февраля, провёл встречу с представителями угледобывающих компаний. В ходе общения президент заявил, что поручил правительству полностью погасить долги перед шахтёрами государственных предприятий.

Как сообщает ТАСС, Зеленский оценил текущий уровень задолженности перед горняками в 1 млрд гривен (около 2,68 млрд рублей). Президент рассчитывает, что его поручение будет исполнено к маю 2020 года.

Зеленский также предложил не платить зарплату членам кабмина, пока все долги перед шахтёрами не будут погашены, если по каким-то причинам правительство не успеет исполнить президентское поручение до указанного срока.

Глава государства столкнулся с проблемой задолженности перед шахтёрами фактически с момента своего избрания на президентский пост. Как писал NEWS.ru, в августе 2019 года горняки в Донецкой области бастовали из-за невыплаты причитающихся им средств. В октябре глава профсоюза шахтёров Украины Михаил Волынец пригрозил общенациональной забастовкой, если долги не будут погашены.