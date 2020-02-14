Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Украинский президент Владимир Зеленский пожелал, чтобы местные выборы 2020 года прошли «на всей территории государства», в том числе в Крыму, который в 2014-м стал субъектом РФ.

Зеленский сделал заявление на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление транслируется в прямом эфире на странице офиса президента Украины в Facebook. Как писал NEWS.ru, Украина считает полуостров своей территорией, которую временно...