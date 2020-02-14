Украинский президент Владимир Зеленский подверг критике мировую систему безопасности, которая работает только на сильные державы, но «не спасла Украину».
Почему при решении мировых вопросов не используются принципы демократии, а лишь право сильного и геополитический интерес? Нельзя, когда клуб избранных держав решает судьбу остальных, — цитирует Зеленского ТАСС.
Украинский лидер 15 февраля выступает на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как писал NEWS.ru, Зеленский пожелал в 2020 году провести местные выборы в Крыму, который с 2014 года входит в состав России, но признаётся частью Украины большинством стран.
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