Зеленский посетил полевой госпиталь для больных COVID-19 в Донбассе

https://static.news.ru/photo/8bbc05fa-7bf0-11ea-9020-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский проинспектировал работу палаточного городка для заражённых коронавирусом в городе Покровске, в контролируемой Киевом части Донецкой области.

По информации УНИАН, после посещения 66-го Военно-мобильного госпиталя Зеленский ознакомится с ситуацией на участке разведения сил и средств № 3 Богдановка — Петровское.

Число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине превысило 2,5 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, 11 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране придётся облегчить к маю, потому что «Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване».