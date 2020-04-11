Зеленский посетил полевой госпиталь для больных COVID-19 в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский проинспектировал работу палаточного городка для заражённых коронавирусом в городе Покровске, в контролируемой Киевом части Донецкой области.
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Число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине превысило 2,5 тысячи человек.
Как писал NEWS.ru, 11 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране придётся облегчить к маю, потому что «Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване».
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