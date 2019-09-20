https://static.news.ru/photo/1f8b5cc2-dbdd-11e9-bddd-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Marshall Mantel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции», согласно которому в Верховную раду должны внести законопроекты о легализации игорного бизнеса и обороте сельскохозяйственных земель.

Правительство обязано до 1 октября внести законопроекты на рассмотрение в Раду. А к 1 декабря власти должны подготовить объекты, предназначенные для приватизации, а также принять меры для сокращения нелегальной занятости и стимулирования предпринимателей к легальному оформлению работников.

Кроме того, украинский лидер рекомендовал Нацбанку выработать механизмы, которые будут направлены на уменьшение кредитных ставок коммерческих банков, чтобы повысить уровень доступности кредитования бизнеса. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Ранее News.ru писал, что депутаты Верховной рады предложили отменить акциз на ввоз автомобилей в страну. По их мнению, действующие ставки противоречат Налоговому кодексу, а также социальной справедливости. Лица с низкой платёжеспособностью вынуждены покупать дешёвые автомобили, при этом они должны платить в казну государства в несколько раз больше, чем стоил сам автомобиль.