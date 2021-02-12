Зеленский поручил срочно расследовать гибель военных в Донбассе

https://static.news.ru/photo/9ecb928a-6ed6-11eb-b31f-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский (в центре) Фото: president.gov.ua

Гибель трёх украинских военных, подорвавшихся на неизвестном взрывном устройстве неподалёку от посёлка Новолуганское в Донбассе, привлекла внимание президента Украины Владимира Зеленского. Он поручил провести срочное расследование инцидента.

Мы бережём жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне путём сложных переговоров договариваемся об установлении режима прекращения огня — и потом читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Необходимо немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем, — приводит слова Зеленского сайт главы государства.

В соответствии с поручением президента глава Минобороны Андрей Таран и главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак должны срочно прибыть на место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Там уже находится замруководителя офиса президента Роман Машовец.

Зеленский подчеркнул, что Украина не должна терять солдат в ситуации, когда не нарушается режим тишины со стороны противника. В районе происшествия проходит линия соприкосновения войск ВСУ и самопровозглашённых республик Донбасса. Президент обратил внимание, что ждёт доклад об обстоятельствах случившегося уже завтра в Борисполе.

Как ранее писал NEWS.ru, вооружённый конфликт в Донбассе теоретически может закончиться воссозданием конфедеративного союза Новороссия, который был заморожен в 2015 году. Такое мнение высказал экс-министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков. Чтобы завершить затянувшийся конфликт, необходима решительная победа одной из сторон, считает он.