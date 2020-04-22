Зеленский пообещал тасовать состав кабмина до «идеального правительства»

https://static.news.ru/photo/d976cc8a-849c-11ea-b90e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что продолжит перестановки в украинском кабмине, пока страна не получит «идеальное правительство». По его словам, среди министров «нет неприкосновенных».

Зеленский признал, что правительством должен руководить премьер-министр, но пообещал «делать всё», чтобы лишать должностей министров, которые «заваливают работу» или не могут выполнять свои обязанности.

Будем мы это делать до того момента, пока мы не сделаем идеальное правительство, когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте, — цитирует Зеленского «Интерфакс».

Обещание главы государства попало в фильм «Год президента Зеленского», который 22 апреля вышел в эфир телеканала «Украина».

Как писал NEWS.ru, в последнем обращении к нации Зеленский назвал майские праздники следующим вызовом в борьбе с коронавирусной инфекцией, на которую Украина ответила введением жёсткого карантина в марте.