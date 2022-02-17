Зеленский: паника из-за слухов о нападении РФ сработает против Украины

Заявления о датах якобы планируемого вторжения России на Украину и паника вокруг этой информации работают против Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский. В интервью изданию «РБК-Украина» он признал, что подобные разговоры о «вторжении» негативно сказываются как на России, так и на жителях Украины. Другим дестабилизирующим фактором может стать ввод войск иностранными партнёрами Киева, чего президент обязуется не допустить.

Для нас это точно только потери. Потери по всем фронтам. Даже вот позиция по поводу значительного повышения зарплат. И речь не только о военных, но и о медиках и учителях, которым мы с осени хотим поднять зарплаты.<...> Но с постоянными паническими настроениями в обществе это физически будет сделать невозможно. Все эти «даты» и паника — всё это работает против нашей страны. Мы понимаем, что по россиянам это тоже сильно бьёт, — заявил Зеленский.

Помимо этого, по мнению главы государства, ещё одним фактором, который может усугубить ситуацию, станет присутствие иностранных войск на территории Украины, поскольку это может быть интерпретировано в пользу России и привести к эскалации.

Мы этого (ввода войск. — NEWS.ru) не просим. Иначе дестабилизация будет во всём мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя «защищать», — подчёркивает президент.

Ранее Зеленский сказал, что необходимо, чтобы дипломаты и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжали свою работу на Украине. По его словам, их присутствие является фактором «сдерживания» на фоне нового обострения в Донбассе.

Украинский лидер также рассказал о готовности к любому формату переговоров с Россией для установления мира. В её сообщении отмечается, что Москва на данный момент не демонстрирует приверженности к реальному диалогу, несмотря на многочисленные просьбы Киева, участившиеся с момента эскалации на российско-украинской границе.