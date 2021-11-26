Зеленский опроверг сообщения о введении военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что он якобы планирует ввести военное положение в стране 1 декабря, передаёт РИА Новости. По словам главы государства, такие заявления способны обрушить рынки и негативно отразиться на экономическом положении страны. Ранее о намерении Зеленского заявили бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и парламентарий от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Зачем он (Ляшко. — NEWS.ru) это говорит? Какое военное положение? Он понимает, что происходит с рынками, не хочу говорить о деталях, потому что люди могут не воспринять такую информацию. Есть привлечение средств, Минфин выходит на международные рынки, чтобы привлечь средства. Люди боятся, инвесторы начинают уходить после фразы «военное положение», цена акций страны падает, — сказал украинский лидер журналистам.

Ранее Ляшко заявил, что Зеленский намерен поднять вопрос о введении военного положения на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 1 декабря. При этом он не указал на источник данной информации. Подобную информацию озвучивал и депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. По его мнению, только таким образом президент сможет удержаться у власти.

Согласно украинскому законодательству, военное положение вводится в стране указом президента, который тот издаёт по предложению СНБО. Документ должна также утвердить Верховная рада.