«Свой приговор они себе вынесли»: Зеленский о выезде олигархов с Украины

Олигархи и члены их семей, покинувшие Украину на фоне эскалации вокруг возможной войны с Россией и паники в СМИ по этому поводу, сами вынесли себе приговор, передаёт РИА Новости слова президента Украины Владимира Зеленского. Ранее стало известно, что только за 13 февраля с украинской территории вылетело около 20 чартеров и частных самолётов.

Государство влиять на бизнес не может. Считаю, что свой приговор себе они вынесли, — сказал он.

Как отмечается, Украину уже покинули частные самолёты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович. Сообщается, что этот борт должен был вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнёров Абрамовича. Из страны также сбежали не менее восьми бизнесменов, среди которых были депутаты Верховной рады Украины.

Недавно стало известно, что сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали выезжать на машинах из Донецка. Иностранцы покидают территорию Украины из-за угрозы «российского вторжения».

Ряд государств со всего мира призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины. Ранее выехать из страны призвал соотечественников лидер США Джо Байден, предупреждение с призывом не посещать Украину опубликовал Госдеп. В числе выпустивших предупреждения стран значатся Великобритания, Германия и Австралия.