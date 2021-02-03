Зеленский назвал юридически мотивированным закрытие телеканалов

https://static.news.ru/photo/8f99ae5a-661b-11eb-8da8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о введении санкций в отношении трёх украинских телеканалов было коллегиальным и юридически мотивированным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физических и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого, — написал украинский лидер в Telegram-канале.

Также президент выразил благодарность Совету национальной безопасности и обороны страны за быструю реакцию в реализации решения о введении ограничений на работу телеканалов

Зеленский 2 февраля ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении трёх телеканалов на Украине — «112 Украина», ZIK и NewsOne. Ограничения подразумевают, в частности, пятилетний запрет на использование радиочастотного ресурса страны и прекращение предоставления услуг по ретрансляции программ.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подобные ограничения назвали актом узурпации власти. Сопредседатель партии Вадим Рабинович объявил, что на съезде парламентарии обсудят вопрос о вынесении импичмента президенту после его действий в отношении СМИ, писал NEWS.ru.