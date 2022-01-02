Зеленский озвучил главные направления политики Украины в 2022 году

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал статью в журнале «Новое время» рассказал о главных направлениях своей политики в 2022 году. По мнению президента, Украина должна активнее вакцинировать население, бороться с коррупцией и олигархами, а также завершить судебную реформу.

Для всех очевидно: только полный курс вакцинации для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине. Украина предложила своим гражданам разные вакцины на выбор. Этим могут похвастаться далеко не все государства, — пишет Зеленский.

Зеленский отдельно выделяет судебную реформу в своей статье и обещает завершить реформу в этой области в новом году.

Судебна реформа — как прививка, но против коррумпированности и предвзятости судей. Уже понятно: сопротивление очищению судов и дальше будет безумное. От затягивания малейших процедур до попыток сломать реформу через Конституционный суд. Очень важно, чтобы общество сказало свое слово, если и для этого придет время, — отмечает украинский президент.

Сегодня, 2 января, экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предположил, что у российского лидера Владимира Путина может быть компромат на украинского президента Владимира Зеленского. По этой причине, уверен Луценко, украинского президента нельзя отправлять на встречу с Путиным один на один.