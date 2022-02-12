Зеленский назвал главного врага Украины

Встречу советников «нормандской четвёрки» в Берлине, ситуацию вокруг Донбасса и санкции в отношении России обсудили глава Евросовета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский. Украинский президент в своём Instagram отметил, что главным врагом страны на сегодняшний день является паника вокруг возможного наступления России в Донбассе, о котором несколько месяцев предупреждают западные СМИ и которое опровергают российские официальные лица. Также Зеленский сегодня провёл переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, стороны обсудили безопасность вокруг украинских границ и финансовую помощь.

Обменялись мнениями с Шарлем Мишелем о встрече советников лидеров «Нормандской четвёрки» в Берлине, будущих дипломатических усилиях и санкциях. Самый большой враг для нас сегодня — паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать на Украине, — написал Зеленский.

Также сообщается, что на переговорах Зеленского и Трюдо стороны обсудили помощь Украине в связи с «текущими вызовами в сфере безопасности». При этом президент Украины поблагодарил Трюдо за поддержку и финансовое обеспечение в виде $120 млн. Кроме того, Зеленский назвал «очень важным» продолжение тренировочной миссии UNIFIER.

10 февраля в Берлине прошла встреча политсоветников «нормандского формата». Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры закончились без ощутимых результатов и заявлений. Разногласия помешали согласовать документ по итогам девятичасовых переговоров.