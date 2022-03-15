Зеленский признал, что Украина не войдёт в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не войдёт в НАТО, несмотря на заявления о политике открытых дверей. Об этом он сообщил на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей в онлайн-режиме. По его словам, которые приводит РИА Новости, это начинают понимать и простые украинцы.

Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывает на себя и на партнёров, которые нам помогают, — сказал он.

Президент Украины ранее заявил о том, что охладел к идее вступления страны в НАТО. По его словам, Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией. События на Украине были во многом обусловлены именно намерением Киева вступить в НАТО, что создавало риски для российской обороноспособности.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также сообщил, что Запад сделал ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине членства в НАТО. По его словам, из-за этого была потеряна возможность сближения России с Западом. Обещание же Украине членства в НАТО он назвал «обещанием, которое не можешь реализовать».

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доведении до украинской стороны информации, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».