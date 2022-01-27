Зеленский и Байден проведут телефонные переговоры вечером 27 января
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:52, 27 января 2022
Владимир ЗеленскийФото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут в четверг вечером 27 января телефонные переговоры, сообщил в Facebook пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Президенты планируют обсудить вопросы безопасности, энергетического и оборонного сотрудничества. По словам Никифорова предстоящие переговоры станут «логическим продолжением тесного сотрудничества и подтверждением поддержки Украины её надежным партнером».
Запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности, энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы,— отметил пресс-секретарь.
Ранее президент Украины назвал обязательными элементами движения к миру в Донбассе активизацию работы «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция, Украина) и организацию встречи лидеров «нормандской четвёрки» в ближайшее время. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба главы государства.
26 января в Париже участники встречи советников лидеров стран «нормандского формата» подтвердили решимость преодолеть нынешние разногласия на предстоящих встречах. При этом они считают Минские соглашения основой для работы в таком формате.