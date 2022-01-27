Зеленский и Байден проведут телефонные переговоры вечером 27 января

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/Global Look Press

Часть Баткенского района Киргизии осталась без света в ходе обострения ситуации на границе с Таджикистаном, сообщает Telegram-канал Sputnik Кыргызстан. В местной электросетевой компании сообщили, что оборвана линия электропередач Баткенской РЭС. При этом провести ремонт сейчас невозможно. В других районах области перебоев с энергоснабжением нет.

По последним данным, в результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана 27 января погиб один житель Таджикистана, количество пострадавших с таджикской стороны выросло до шести человек, передаёт Sputnik Таджикистан. По...