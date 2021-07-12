Зеленский обсудил с Алиевым вопрос создания транспортного коридора

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым поднимался вопрос создания транспортного коридора, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию и Молдавию. По его словам, также обсуждались перспективы новых взаимовыгодных проектов в сфере инфраструктуры и приватизации, а ещё одной актуальной темой стало развитие транзитных перевозок. Зеленский отметил, что главы государств подписали совместную декларацию.

Мы закрепляем готовность предоставлять поддержку суверенитета, территориальной целостности наших государств и народов в международных признанных границах, совместно противодействовать гибридным угрозам, желанием обеспечить мир и стабильность в Черноморском и Каспийском регионах и за его пределами, — сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на пандемию, торговый цикл между двумя странами достиг рекордного уровня. Кроме того, президенты обсудили ряд вопросов безопасности, экономики и торгового сотрудничества.

Зеленский поблагодарил Алиева и всю азербайджанскую делегацию за переговоры и тёплые отношения с Украиной, а также выразил надежду, что между странами начнётся успешное взаимодействие.

По итогам встречи Азербайджан и Украина подписали шесть документов, среди которых совместное заявление глав государств, меморандум о двусторонней торговле, продовольственной безопасности и соглашения в аграрной сфере.

Предыдущая встреча Алиева и Зеленского прошла в декабре в Брюсселе. Тогда украинский лидер обратился к азербайджанскому коллеге с просьбой помочь в вопросе возвращения украинцев, осуждённых в России. Более того, Зеленский предложил Алиеву провести на Украине саммит Киев — Анкара — Баку в феврале.