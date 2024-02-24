Затор из сотен грузовиков образовался на границе России и Казахстана «Казавтожол»: 280 грузовиков застряли в пробке на границе России и Казахстана

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Около 280 грузовых машин застряли в пробке в Западном Казахстане, на контрольно-пропускном пункте «Сырым», граничащем с Россией, сообщили в пресс-службе национального оператора республики по управлению автодорогами «Казавтожол». По информации компании, водители простаивают в очередях по несколько дней. В связи с этим оператор призвал обходить данный пост до изменения ситуации.

В Западном Казахстане на пограничном контроле «Сырым» на трассе Самара — Шымкент наблюдается скопление большегрузов. Это связано с работой пограничного пункта. В настоящее время здесь наблюдается скопление около 280 грузовых автомобилей. Водители, вынужденные ждать своей очереди несколько дней, советуют своим коллегам обходить данный пост, — говорится в сообщении.

На остальных участках как международных, так и республиканских дорог нет никаких пробок, добавили в пресс-службе. Движение автомобилей и грузовых машин осуществляется без каких-либо ограничений.

Ранее сообщалось, что пробка протяженностью порядка 18 км образовалась на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону. По словам очевидцев, автомобили стояли в очереди более трех часов. Предполагается, что затор рядом с городом Шахты в Ростовской области образовался из-за гололеда и разбитого асфальта.