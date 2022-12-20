Зась: проблема Лачинского коридора вне зоны ответственности ОДКБ

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) исходит из того, что решение вопроса с Лачинским коридором, который на международном уровне поднимает Ереван, находится вне зоны ее ответственности, сообщил в разговоре с РИА Новости генсек ОДКБ Станислав Зась. 12 декабря стало известно о перекрытии азербайджанскими экоактивистами Лачинского коридора, который связывает Армению и Карабах. Они потребовали прекратить незаконную эксплуатацию месторождений, находящихся под временным контролем российских миротворцев.

Обращений (армянской стороны по поводу Лачинского коридора. — NEWS.ru) таких не было, мы исходим из того, что это за зоной ответственности ОДКБ, — говорится в сообщении.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ранее заявил, что незаконная эксплуатация месторождений Гызылбулаг и Демирли в Карабахском экономическом регионе Азербайджана должна быть прекращена. По его словам, на территории месторождения, которую контролируют российские миротворцы, также наносится урон окружающей среде, что стало причиной нынешних акций протеста на перекрестке дорог Шуша — Ханкенди — Лачин.

Ереван в свою очередь обвинил Баку в блокировке Лачинского коридора, а также обратился в Европейский суд по правам человека, требуя обязать азербайджанскую сторону разблокировать направление.

МИД Азербайджана назвал обвинения Еревана нарушением трехсторонней декларации лицемерием. В Баку заявили, что Лачинскую дорогу закрыли не азербайджанские протестующие, а российские миротворцы.