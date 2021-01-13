Заразившегося коронавирусом президента Армении госпитализировали

Армянский лидер Армен Саркисян, заразившийся COVID-19, помещён в больницу. Заболевание у него протекает в тяжёлой форме.
У главы государства наблюдаются типичные симптомы, включая высокую температуру и двустороннюю пневмонию,
Саркисян заразился коронавирусом в Великобритании. В Соединённое Королевство он ездил для встречи Нового года с семьёй и внуками, а также для прохождения лечения.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Армении за время пандемии выявлено свыше 162 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции в стране стали около 3 тысяч человек.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Армении продлили до 11 июля 2021 года срок действия карантина, введённого в республике в связи с ситуацией с коронавирусом. При этом кабмин снял ограничения на число участников общественных мероприятий, а также разрешил их проведение в закрытых помещениях. Кроме того, иностранцам разрешили въезд в Армению через наземные пропускные пункты при условии предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.