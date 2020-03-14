https://static.news.ru/photo/07f8191a-66bb-11ea-ba7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ҚР Ішкі істер министрлігі / Министерство внутренних дел РК/facebook.com

Полиция Казахстана привлекла к уголовной ответственности жительницу страны, заражённую коронавирусом. Согласно законодательству страны, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Основанием для привлечения женщины к ответственности послужило то, что она препятствует работе санитарных служб и отказывается предоставлять данные о тех, кто контактировал с ней после заболевания, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл в республике чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. На данный момент в стране зафиксированы три случая заражения.

В мире количество заразившихся превышает 156 тысяч человек. Умерли 5,8 тысячи заболевших и более 75 тысяч выздоровели. В России коронавирусом заразились 59 человек, из которых выздоровели шестеро.