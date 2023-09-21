«Заплатит штраф и получит новый»: Стешин о порвавшем паспорт РФ в Ереване Военкор Стешин: спаливший паспорт РФ в Ереване заплатит штраф и получит новый

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник акции протеста в Ереване, порвавший паспорт РФ, заплатит штраф и получит новый документ, но так быть не должно, написал в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Стешин. Он усомнился, что силовики смогут привлечь предполагаемого россиянина к ответственности без общественной огласки.

Наш согражданин, спаливший свой паспорт РФ в Ереване, через недельку остынет, заплатит административный штраф и получит новый. А такого быть не должно. И этого гражданина в РФ быть больше не должно никогда, как и его ближайших родственников. Но все это влажные фантазии, Россия — проходной двор, а в проходных дворах принято гадить. Вырос в Питере, знаю, — написал Стешин.

Вечером 20 сентября протестующие окружили Дом правительства в Ереване, охраняемый силовиками, начав забрасывать здание подручными предметами и разбив несколько окон. Другая акция параллельно проходила у посольства России, где один из митингующих сжег, предположительно, паспорт РФ.

Ранее военкор Александр Коц, комментируя видео с протестующими в Армении, рвущими российские паспорта под русофобские лозунги, выразил надежду, что за подобные действия этим людям больше не выдадут гражданство. По его мнению, таких граждан нужно распознавать по лицам и «включать сирену» сразу, как только они придут восстанавливать документы в консульство.