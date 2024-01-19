«Западные рынки рухнут»: когда Россия введет жесткие санкции против Европы

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Депутаты парламента Азербайджана призвали вывести из страны французский бизнес и начать процедуру признания независимости Корсики. Это стало зеркальным ответом на требование сенаторов Пятой республики «наказать» Азербайджан за антитеррористическую операцию, проведенную в сентябре в Карабахе. К чему приведут на практике санкционные меры против Парижа, если их примет Баку, почему Россия не вводит жесткие меры против Европы и в какой степени успешны те ответные санкции, которые Россия уже применила к Западу после начала СВО, — в материале NEWS.ru.

Что предлагают в парламенте Азербайджана

Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям миллимеджлиса в четверг призвал правительство республики принять политические и экономические меры против Франции, сообщил портал Media.az. В заявлении предлагается, чтобы МИД предпринял шаги, направленные на признание независимости Канаки, Маохи Нуи (острова Новая Каледония и Таити) и Корсики — острова, которому французский президент Эммануэль Макрон недавно предложил расширенную автономию.

Комитет миллимеджлиса также требует прервать и экономические связи, в частности, заморозить любые активы французских официальных лиц в Азербайджане и вывести из страны компании Пятой республики. Под санкции может подпасть и компания Total, нефтяной гигант, который специализируется на добыче и переработке азербайджанской нефти.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press Total Energies

Заявление членов миллимеджлиса стало ответом на резолюцию, принятую в среду, 17 января, сенатом Франции. В документе депутаты верхней палаты парламента требуют «наказать» Баку за проведенную 19–20 сентября антитеррористическую операцию в Карабахе. Брюссель должен полностью пересмотреть отношения с Баку, конфисковать «активы руководства» (перевод NEWS.ru) Азербайджана — причем не уточняется, о чем идет речь, — а также ввести эмбарго на поставки нефти и газа из этой страны. Отдельно предлагается «под угрозой санкций» добиться освобождения «гражданских и военных пленных».

Комитет азербайджанского парламента счел резолюцию предвзятой и необоснованной. В заявлении подчеркивается: по вине французских властей отношения двух стран оказались «на самом низком уровне за их историю». Кроме того, депутаты считают, что «деструктивные и провокационные шаги правительства» и парламентариев Пятой республики усиливают напряженность на Южном Кавказе, мешают заключению мирного договора Баку и Еревана.

Председатель миллимеджлиса Сахиба Гафарова назвала резолюцию сената ярким примером лицемерия. По ее мнению, такими шагами Франция демонстрирует явное неуважение к нормам и принципам международного права.

Как работают российские контрсанкции

Инициатива членов миллимеджлиса стала поводом для их коллег в российском парламенте обсудить вопрос о том, не пора ли и Москве ввести полномасштабные санкционные меры против Запада. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Москве в этом вопросе нужно время.

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«Мы стали менее зависимы от Запада. Почему полностью не вводим такие же санкции? Потому что надо подождать, чтобы мы были готовы к введению. Возьмите то, что происходит в отношениях между Россией и странами Западной Европы в области энергоносителей. Сейчас они (западные страны. — NEWS.ru) уже ощущают, как больно ударили по ним те наши ответные санкции, которые были введены в области энергетики. Цены выросли», — подчеркнул сенатор в беседе с NEWS.ru.

Джабаров убежден, что в итоге Запад пожалеет о вступлении в санкционное противостояние с Россией, поскольку «наша страна настолько самодостаточная, что мы сможем преодолеть любые санкции».

В четверг, 18 января, стало известно, что Россия собирается запретить судам Великобритании рыболовный промысел в зоне Баренцева моря, которая относится к территории нашей страны. Законопроект о разрыве соответствующего соглашения 1956 года подготовили МИД и Министерство сельского хозяйства.

Запрет на вылов рыбы британскими моряками не ударит по российской экономике, предположил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев.

Сколько санкций против России ввел Запад

Россию уже назвали рекордсменом по числу введенных против нее ограничений. Санкционное давление, начатое с 2014 года, усилилось после начала специальной военной операции на Украине. Как сообщил в декабре 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин, после введения 12-го пакета санкций ЕС общее число ограничительных мер, принятых против РФ, достигло почти 19 тысяч.

С 1 января 2024 года Евросоюз ввел прямой запрет на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России. Еще одно ограничение ЕС No Russia не разрешает реэкспорт «чувствительных» категорий товаров и технологий на рынок РФ из третьих стран.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

147 физических лиц и организаций пополнили санкционный список. Сейчас туда входят многие крупные российские политики, общественные деятели, СМИ и отдельные журналисты, бизнесмены, предприятия военно-промышленного комплекса и так далее. Санкции вводили даже лично против президента России Владимира Путина — речь шла в том числе о заморозке активов, которые гипотетически могут найтись в странах Запада. В общей сложности в черных списках ЕС оказалось около двух тысяч физических и юридических лиц из РФ.

Почему Россия не принимает симметричные меры против Запада

Если не считать снижения поставок энергоносителей в Евросоюз, Россия в ответ принимает меры, которые, по мнению экспертов, трудно назвать зеркальными на 100%. Так, реагируя на 12-й пакет ограничений, Москва расширила персональный список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в нашу страну. В российский перечень персон нон грата были, к примеру, внесены представители силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, причастные к военным поставкам Украине.

При этом в Москве не раз подчеркивали, что введенные Западом ограничительные меры так и не смогли существенно повредить экономике РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре заявлял, что «европейские политики видят неэффективность принятых санкций и видят эффект бумеранга от этих санкций». По его словам, наша экономика вышла на траекторию роста, несмотря на «беспрецедентный груз рестрикций».

Фото: kremlin.ru Дмитрий Песков

Владимир Путин ранее подчеркивал: «отменить страну» с имеющимися у нее связями и обязательствами по внешней торговле невозможно. Российский лидер при этом отмечал, что санкционное давление на нашу страну будет только усиливаться и нужно иметь «в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу, и последовательно их исполнять». Похожим образом высказывался и председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, власти исходят из того, что санкции носят долгосрочный характер.

Какие меры принимала Москва в ответ на санкции Запада

С начала СВО Москва ввела и другие контрсанкции против Запада. Помимо расширения «стоп-листа» западных чиновников, принимались и экономические меры — например, в сфере валютного рынка. Как сообщал ТАСС, в марте 2022 года президент России Путин издал указ, согласно которому расчеты за поставки природного газа в недружественные страны производятся только за рубли. Был легализован параллельный импорт, введен официальный перечень недружественных стран.

Помимо этого, был ограничен ввоз и вывоз из РФ отдельной продукции и сырья. В частности, под ограничения подпал экспорт некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности. Кроме того, наша страна больше не поставляет вооружение государствам, которые поддержали антироссийские санкции и вели реэкспорт оружия в третьи страны.

Летом 2022 Россия резко сократила поставки газа Евросоюзу. Тогда после планового техобслуживания возобновил работу «Северный поток», но прокачка продолжилась на уровне лишь 40% от суточной пропускной мощности, зафиксированной месяцем ранее. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что РФ «намеренно обрубила» поставки газа в 12 стран сообщества, сообщал РБК. Она назвала действия Москвы «энергетической войной», создающей трудности для жителей европейских стран. По итогам 2022 года, сообщал «Ъ», экспорт «Газпрома» в страны Евросоюза сократился в 2,5 раза.

В прошлом году падение экспорта продолжилось. По итогам первых 11 месяцев 2023 года суммарные объемы трубопроводного газа в страны ЕС снизились на 60% в сравнении с тем же периодом 2022-го — и упали до уровня в 24 миллиарда кубометров. Об этом сообщали «Ведомости».

Когда Москва начнет экономическую войну против ЕС и США

В других сферах Москва до сих пор не объявляла странам Запада ни бойкота, ни масштабных санкций. Для начала нужно завершить спецоперацию на Украине, «чтобы Запад избавился от иллюзий относительно итогов СВО», ранее писал своем Telegram-канале политолог Марат Баширов. «А вот потом можно будет и спросить: дальше будем ваньку валять или начнем еще и экономическую войну? Стоит только объявить о временном запрете на экспорт палладия, никеля, пшеницы и еще пары товаров, чтобы западные рынки рухнули», — добавил он.

В то же время политолог Сергей Марков считает, что ответные шаги Москвы в большинстве случаев показали свою «высочайшую неэффективность». По его мнению, меры должны быть «незеркальными», асимметричными. В частности, можно отказаться от признания западных патентов на всевозможные технологии и другую интеллектуальную собственность и зарегистрировать их в РФ, предположил Марков.

«То есть создать у нас зону свободного использования технологий, которые западные корпорации считают своей собственностью. Вот это по ним по-настоящему ударит. Этот шаг у них заберет десятки миллиардов. А к нам может прийти огромное количество мировых компаний, чтобы бесплатно воспользоваться этими технологиями», — подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru.

Как в России оценили действия Азербайджана

Что касается призыва азербайджанских парламентариев ввести меры против Франции, то Сергей Марков расценил его как абсолютно зеркальный ответ. «Красивый даже ответ, связанный с Корсикой, много шума наделает», — предположил политолог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Марков допустил, что теперь могут последовать и «некие обращения к исламским странам», поскольку политика Франции приобрела в последнее время «ярко выраженный исламофобский характер». «Все-таки за Азербайджаном стоит огромный исламский мир. И если он весь подключится к бойкоту Франции, это будет иметь весьма большой эффект», — полагает эксперт.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в Азербайджане и раньше поддерживали стремление жителей Корсики к свободе. В октябре представители острова приняли участие в международной конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость». Форум был организован Бакинской инициативной группой против французского колониализма.

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