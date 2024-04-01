Запад по-тихому сдал Зеленского: его время сочтено, но он этого не понял

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Первого апреля, в символический День дурака, начался отсчет не состоявшегося переходного президентского периода на Украине. Отказ президента Украины Владимира Зеленского от проведения в положенный по конституции срок выборов погружает страну в политический кризис.

Сам Зеленский мотивировал свой отказ от народного голосования ведением боевых действий и массовой эмиграцией украинцев. Однако все понимают: это не могло повлиять на соблюдение конституционной процедуры. Прошло же голосование на новых российских, фактически прифронтовых территориях, несмотря на угрозы прямых ракетных ударов и терактов. Да и организовать голосование релокантов в Европе — дело техники.

На Украине и в мире все понимают, что в основе таких антиконституционных действий лежат личные амбиции Зеленского, теряющего авторитет в стране. К чему же приведет такой курс на откровенную узурпацию власти?

У Зеленского нет иллюзий

Интересные результаты принесли недавние опросы на тему «за кого украинцы проголосовали бы на президентских выборах». В перечень кандидатов почему-то не был включен бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Но и это не помогло. С большим отрывом — более 50% — победил кандидат «против всех». Так что у Зеленского особых иллюзий по части народной любви уже давно нет.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Более того, он не только сохранит за собой пост президента до 21 мая, когда должна была пройти инаугурация, но в нарушение все той же украинской конституции не передаст даже части полномочий спикеру Верховной рады, который должен исполнять роль первого лица до тех пор, пока не будет избран новый законный президент.

Иными словами, Зеленский намеренно берет жесткий курс на узурпацию власти и на отказ от даже внешних признаков разделения властей и соблюдения демократических процедур. Фактически все более токсичный в политическом плане персонаж постепенно становится полностью нелегитимным.

Для нас он нелегитимен

Надо сказать, что сначала наш представитель в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что поскольку Зеленский-президент становится нелегитимным, то даже теоретически нам не с кем вести переговоры. А потом и наш министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что, может, и признавать легитимность Зеленского после 21 мая уже не придется. Вопрос просто потеряет свою актуальность.

Дипломатам, как известно, язык дан для того, чтобы скрывать собственные мысли. Но на этот раз они были откровенны. Не о чем говорить с нелегитимным президентом! К тому же в 2014 году Украина уже пережила «цветную революцию», приведшую к свержению законной власти. Теперь Зеленский готовит конституционный переворот, который может обернуться против него военным путчем. Во всяком случае, есть немало свидетельств недовольства политикой Зеленского в среде влиятельных военных кругов.

Так или иначе, даже Запад попадет в непростую ситуацию: на фоне нападок на наши легитимные выборы Европе будет сложно оправдать узурпацию власти Зеленским. Ведь все подобные слова будут означать разрушение мифологии о защите на Украине неких «европейских ценностей».

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Куда податься Зеленскому

Разговоры о возможности замены Зеленского на Кирилла Буданова или Валерия Залужного идут давно. Убрать Зеленского, повесив на него груз всех грехов или ошибок, и как бы начать игру с Россией с чистого листа — давняя идея ряда британских и американских политиков. Просто у коллективного Запада не было предлога для такой рокировки. А теперь Зеленского можно объявить недееспособным или объяснить отставку наличием у его серьезного заболевания.

Сам пан президент давно подумывает о запасных аэродромах, активно приобретая на имена многочисленных родственников недвижимость на французском Лазурном Берегу, на родине предков в Израиле или даже на египетском берегу Красного моря. К слову, в свое время были выявлены две квартиры в Москве, записанные на тещу. Но к нам Владимир Александрович вряд ли побежит.

Еще один сигнал — увольнение ближайшего советника Зеленского, друга и компаньона еще по «Кварталу-95» Сергея Шефира, который отвечал за связи с бизнесом. Многие гадали, отчего же он впал в немилость. Но есть версия, что представитель днепропетровского клана, игравший роль «кошелька Зеленского», «пропал с радаров» для того, чтобы заняться распихиванием капиталов.

Поэтому можно сделать предположение, что в случае добровольного ухода Зеленского на его финансовые махинации посмотрят сквозь пальцы. А вот если добровольного ухода не будет, то ситуация может пойти по совершенно другому сценарию. Но в любом случае часы Зеленского уже начали обратный отсчет. И на Западе это прекрасно понимают. Для того, собственно, и не возражали против отмены выборов.

Читайте также:

Новая российская супербомба Д-30СН: почему ВСУ ее так боятся

Олимпиада расколола наш спорт: почему в Париж нужно ехать

Группа «Би-2» осталась без денег: скоро они станут таксистами?

Откуда слухи об отставке Набиуллиной: начнется ли реформа в Центробанке?