Замминистра информации ДНР поблагодарил военных своей республики

Замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов поблагодарил военных своей республики за защиту, передают «Народные Новости». Он похвалил смелость и профессиональных бойцов, и вынужденно призванных на службу.

Отдельно хотелось бы сказать о смелости наших бойцов как кадровых военнослужащих, так и мобилизованных. Да, они воюют в очень тяжёлых условиях, особенно мобилизованные, но ребята сражаются действительно героически. Мы находимся в тылу. Неважно, какие задачи мы выполняем, но мы находимся за их спинами. Мы должны быть всю жизнь благодарны ребятам, которые добывают, выгрызают победу ценой своей крови, жизни, — сказал Безсонов.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении около 3920 тысяч военных объектов Украины. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки российская авиация поразила 187 объектов Вооружённых сил Украины, сбиты четыре украинских беспилотника, а российские войска продвинулись на 11 км.

Также стало известно, что издательский дом Time подтвердил: погибший на Украине американский журналист Брент Рено работал на них. В последнее время он занимался видеопроектом о беженцах.