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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый манёвр в нефтяной сфере.

Об этом он сказал в ходе встречи с председателем Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрием Сенько. По его словам, он многократно обсуждал это со своим российским коллегой Владимиром Путиным, утверждал программу...