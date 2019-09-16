Во вторник, 17 сентября, заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл прибудет с визитом в Белоруссию.
Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, передаёт
Программой пребывания запланированы встреча Д. Хэйла на высшем уровне и переговоры с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Стороны обсудят вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности, — сказал Глаз.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко отказался «постоянно ползать на коленях» перед Россией, писал News.ru. Он заявил, что Минск и Москва вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый манёвр в нефтяной сфере.