https://static.news.ru/photo/1c087dd2-6d1e-11ea-89a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: oblrada.kharkov.ua

Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Как передаёт «Интерфакс-Украина», об этом объявила пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина. По её словам, зампред и его супруга в настоящий момент находятся в больнице. Состояние Скоробагача осложнено пневмонией.

У жены зампреда облсовета, которая недавно приехала из Франции, COVID-19 выявили ещё 20 марта. Вечером того же дня на плохое самочувствие пожаловался сам Скоробагач, прибывшие по вызову медики приняли решение о его госпитализации.

По последним данным, на Украине выявлено 73 случая заражения коронавирусной инфекцией. Трое больных скончались. Как сообщал NEWS.ru, 23 марта украинские власти в связи с эпидемией ввели режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Черкасской и Тернопольской областях.