Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
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У жены зампреда облсовета, которая недавно приехала из Франции, COVID-19 выявили ещё 20 марта. Вечером того же дня на плохое самочувствие пожаловался сам Скоробагач, прибывшие по вызову медики приняли решение о его госпитализации.
По последним данным, на Украине выявлено 73 случая заражения коронавирусной инфекцией. Трое больных скончались. Как сообщал NEWS.ru, 23 марта украинские власти в связи с эпидемией ввели режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Черкасской и Тернопольской областях.
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