Участники погромов хотели вооружиться мечами гуннов в музее Алма-Аты

Оружие древности, находящееся в Центральном государственном музее Казахстана в Алма-Ате, чуть не попало в руки участников беспорядков, они хотели забрать мечи и копья воинов гуннов и саков, об этом рассказала заместитель директора музея Бибигуль Дандыгараева, сообщает телеканал «Хабар 24». Только ценой самоотверженности работников музея, который находится в непосредственной близости от площади Республики, экспонаты удалось спасти.

Работники остались ночевать на своих рабочих местах и уговорили напавших мародёров не трогать предметы прошлого.

Мы закрыли все двери и смотрели по камерам видеонаблюдения, и где-то к четырём часам утра к музею подошла толпа. Я не знала, что делать, в голове не было никакой тактики. Затем они выломали дверь — сначала вошли шесть-семь человек, сзади была толпа из 200 людей. Я точно не помню, что им говорила, но пыталась их убедить не трогать ничего, ведь это наша общая история, которую нельзя потерять, — заявила Дандыгараева.

По словам замруководителя музея, у некоторых ворвавшихся в здание в руках были ножи. Несмотря на это, в итоге ей удалось уговорить участников беспорядков уйти, при этом чтобы они не взяли с собою экспонаты. В этом женщине, по её собственному признанию, помогли «духи предков и древних воинов».

Ранее сообщалось, что власти Казахстана передали миротворцам из стран ОДКБ под охрану ряд стратегических объектов. Полиция и военные принимают меры по восстановлению порядка в стране. Силовики устанавливают местонахождение террористов и задерживают их, собирают доказательную базу преступлений.