Закон о домашнем насилии приняли в Казахстане после убийства Нукеновой Сенат Казахстана принял в двух чтениях закон о криминализации домашнего насилия

Сенат Казахстана принял в первом и во втором чтениях законопроект, предполагающий криминализацию семейно-бытового насилия в республике, сообщает Zakon.kz. Он призван изменить правовые, экономические, социальные, институциональные и организационные основы политики государства в отношении обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Как уточняется в документе, статьи о побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью были перенесены из Кодекса об административных правонарушений в Уголовный кодекс. Кроме того, было ужесточено наказание за соответствующие действия. Законопроект должен подписать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее СМИ сообщали, что бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, до смерти забивший свою жену Салтанат Нукенову, попытался оправдать свои действия в ходе судебного заседания. Он утверждал, что всегда «был начеку», чтобы не навредить девушке. По словам матери погибшей, Нукенов убивал Салтанат на протяжении восьми часов.

Также ранее СМИ сообщали, что в России может появиться статья за преследование и нарушение частной жизни. Предполагается, что за повторное нарушение гражданину будет грозить штраф в пять тысяч рублей либо до 15 суток административного ареста.