Закарпатская обособленность: русины и венгры могут отвернуться от Киева?

Лидер международного центра «Матица русинов» Пётр Гецко обратился к Москве с предложением преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь. По словам общественного активиста, русины, поддержав позицию руководства России по Украине, надеются на федерализацию этой страны. Карпатская Русь, на взгляд Гецко, «органично впишется в стратегию национальной безопасности РФ». Российские СМИ также сообщили о стремлении жителей приграничных районов Закарпатья присоединиться к Венгрии. Здесь проживает большая венгерская диаспора, которая получает помощь из Будапешта уже более тридцати лет. Насколько подобные ожидания реалистичны — в материале NEWS.ru.

Карпатская Русь может заменить на картах Западную Украину

Русины — это восточные славяне, проживающая на западе Украине, в Словакии, Сербии, Польше, Венгрии и Румынии. По некоторым данным, всего в этих странах их чуть более 55 тысяч человек. В Закарпатье насчитывается более 10 тысяч человек, но украинские власти не признают русинскую идентичность. Как считает историк и создатель русско-русинского словаря Григорий Миронов, «русинское движение всегда приближало себя к русским», что очень не нравится Киеву. По его сведениям, украинские власти даже добивались от других стран Восточной Европы, в которых проживают русины, чтобы их официально признавали украинцами.

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В Москве до недавнего времени не обращали внимания на русинское движение в Закарпатье, отметил в беседе с NEWS.ru заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

Ключевым событием стало упоминание о русинах президентом Владимиром Путиным в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» . «Отдельно скажу о судьбе Подкарпатской Руси...», — так начинался абзац статьи президента. Да, на Украине проходил тихий геноцид этого народа, поскольку юридически его как бы не существовало. Тот, кто называл себя русином, приравнивался к сепаратисту за «русофильские взгляды», на них власти заводили уголовные дела, — рассказал политолог.

Иван Скориков обратил внимание, что сейчас русины оказались фактически в окружении: с одной стороны, возле них находится враждебная Галиция, с другой — Восточная Европа. В атмосфере тотальной русофобии они опасаются притеснений, поскольку считаются «осколком русского мира» в чужеродной среде. Поэтому лидеры русинов обратились к Москве: их надежды связаны не с европейскими странами, а с Россией. Спокойная жизнь русинов рядом с Галицией возможна только после реальной «демилитаризации и денацификации Украины и особенно националистического гнезда — Галиции», полагает эксперт.

Но представитель русинского движения Закарпатья, эмигрировавший в Словакию и попросивший называть его Иваном Владимировичем, в беседе с NEWS.ru скептически отнёсся к призывам своего соратника Петра Гецко.

Призывы Петра за помощью к Москве больше носят отчаянно-пропагандистский характер. Против лома нет приёма — русины в своём большинстве приняли силу, стали фактически украинцами. Как жители Донбасса, они сражаться не будут. Да и понятно почему: они находятся в анклаве, и ожидать помощь им не от кого. Активность проявляют только те, кто находится за рубежом. Молодёжи русинской начиная с 2014 года прививают украинскую ментальность. Русского культурного влияния нет, как и русских школ. Ещё в начале 1990-х годов мы, в том числе Пётр Гецко, поднимали вопрос об автономии русин, но он был в течение десятилетия затоптан властями, а после Майдана началась системная «перековка» русин в украинцев, — рассказал собеседник интернет-издания.

По его словам, сегодня большая часть русинской молодёжи уже приняла идеи «самостийной Украины». Те, кто этого не сделал, вынужден был эту страну покинуть, но и в Европе русинские активисты чувствуют давление со стороны местных властей, проявляющих солидарность с Киевом. Угроза уголовного преследования, как сказал наш собеседник, вынуждает и его общаться с журналистами только на условиях анонимности.

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Настал момент, когда Россия должна протянуть руку помощи русинам Закарпатья, заявил NEWS.ru ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Русины к нам положительно относятся. Украинские националисты их задавили, но сейчас давление ослабевает. У русин открывается окно возможностей. Так надо им помочь! Надо деморализовать, дезориентировать местные власти... И тогда народ там воспрянет. Наша военная подмога может туда добраться из Приднестровья, — считает политолог.

Михаила Александрова возмущает, что Москва до сих считается с территориальной целостностью Украины. Российская дипломатия пропитана штампами, которые были выработаны Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 году. Начиная с раздела Югославии все эти акты уже недееспособны, заключил политолог. Он убеждён, что на карте Европы в скором времени должна появиться независимая русинская республика.

Венгры Закарпатья получают из Будапешта исключительно гуманитарную поддержку

В Закарпатье проживает внушительная венгерская диаспора — представителей этого народа в районах Ужгородской области, примыкающих к Венгрии, чуть более 150 тысяч. Как и русины, венгры задумались об изменении статуса своих территорий, но автономия в составе Украины их не устраивает. Они считают, что эти пограничные районы должны полностью войти в состав Венгрии. Здесь даже планируется референдум о выходе из состава Украины. По крайней мере сообщения на эту тему появились в российских СМИ.

Этнические венгры Закарпатья, согласно этим публикациям, обратились к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой защитить их от притеснений со стороны местных властей. «Для нас вполне очевидно, что украинские власти потакают прихотям и интересам неонацистов и праворадикалов, которые в течение длительного периода ограничивают нас в правах и унижают достоинство великой Венгрии и её граждан», — говорится в обращении.

Вопрос о защите прав венгров в Закарпатье объединяет Будапешт и Москву в их взглядах на унитарный характер Украины, отметил Иван Скориков.

Венгрия, исходя из этого, понимает чаяния России по защите прав русскоязычного населения Украины. Но большой вопрос, будет ли Будапешт защищать закарпатских венгров и русинов, учитывая давление на венгерское руководство со стороны Запада? Хотя, надо отметить, что это руководство всё-таки нащупывает какие-то остатки суверенитета и довольно смело заявляет, например, о несогласии с антироссийскими санкциями. Иван Скориков заведующий отделом Украины Института стран СНГ заведующий отделом Украины Института стран СНГ

Эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров и вовсе ожидает от венгерского руководство активной помощи российской спецоперации на территории Украины.

Наша дипломатия должна активно работать с Венгрией. Пусть она нам поможет в проведении спецоперации — мы не будем возражать. Когда у Украины была 250-тысячная армия, Венгрия с ней тягаться не могла. А сейчас ей ведь никто особо не помешает, — полагает эксперт.

Втягивание в спецоперацию на Украине в любой форме противоречит принципиальной позиции венгерского руководства, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Габор Штир. Что касается поддержки венгерского населения Закарпатья, то она ограничивается, по его словам, только гуманитарной поддержкой, о присоединении каких-либо территорий речи не идёт.

Премьер-министр Орбан много раз говорил, что это к нам не имеет отношения. Через Венгрию на территорию Украины не поставляется оружие. Мы оказываем всем гуманитарную помощь: венграм, украинцам... Темы о присоединении территорий или проведении референдума в Закарпатье для Будапешта попросту нет. Мы озабочены только тем, как спасать сейчас людей, как оказать им помощь: что делать с беженцами, которых у нас уже почти полмиллиона, хотя многие поехали дальше. Габор Штир эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Будапешт прилагает усилия для защиты интересов венгерского меньшинства в Закарпатье, но территориальных претензий к Украине никогда не выдвигал, заявил NEWS.ru профессор венгерского Университета имени Лоранда Этвёша Краус Тамаш.

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Языковая проблема на территории Украины — это не только венгерская проблема. И крайне сложно найти развязку в этом вопросе без учёта интересов языков меньшинств. В этом вопросе демократизация Украины — это вопрос будущего, но никогда венгерские власти не говорили о необходимости присоединить какие-то территории, — заключил будапештский профессор.

Не секрет, что Венгрия на протяжении многих лет помогала жителям приграничных районов Ужгородской области. Здесь она ремонтировала дороги, выполняла другие социальные программы. Жители приграничных населённых пунктов работают на венгерских предприятиях, в том числе и в Будапеште. Получается, что Венгрия своих не бросает, независимо от того, на каких территориях эти люди живут.