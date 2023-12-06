Захарова указала на единство россиян и армян в трагедии 35-летней давности Захарова: землетрясение 1988 года подтвердило братское единство армян и россиян

Фото: Андрей Соловьев/ТАСС

Разбор завалов с помощью автокрана на улице Ленина после землетрясения, произошедшего 7 декабря 1988 года.

В России всегда будут помнить о землетрясении в Армении 7 декабря 1988 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Россияне воспринимают эту беду армянского народа, как свою собственную, добавила дипломат.

Из всех союзных республик поступала гуманитарная помощь, приехали 45 тыс. строителей. В России всегда будут помнить о той катастрофе и воспринимают эту беду армянского народа, как свою собственную. <...> Один из уроков Спитака — осознание нерушимости испытанной различными невзгодами вековой дружбы российского и армянского народов. Как бы ни складывалась политическая конъюнктура, наше братское единство преодолеет любые сложности, потому что оно проверено временем, — заявила Захарова.

7 декабря 1988 года в Армении произошло 10-балльное землетрясение с эпицентром в городе Спитаке. Оно уничтожило множество населенных пунктов, унесло жизни нескольких десятков тысяч граждан. По разным оценкам, в результате стихии оказались разрушены 9 млн кв. м. жилой площади — порядка 20% всего жилого фонда республики. Более полумиллиона человек остались без крова.

Захарова напомнила, что в соседнем со Спитаком городе Гюмри воздвигнут памятник российского скульптора армянского происхождения Фридриха Сагояна с высеченной на надписью «Жертвам безвинным, сердцам милосердным».

В конце ноября представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился, что у России с Арменией в последнее время натянутые отношения. Он отметил, что у Еревана и Москвы дружеские отношения и страны в дальнейшем готовы их развивать. Поводом для комментария стало подписание программы сотрудничества Армении и Великобритании в сфере обороны на 2023–2024 годы.