Захарова рассказала об обмене пленными между Азербайджаном и Арменией

https://static.news.ru/photo/073a73b2-3fa8-11eb-9581-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Процесс обмена пленными между Азербайджаном и Арменией сейчас продолжается, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

Осуществлён обмен пленными по принципу «всех на всех», — сказала она, отметив, что это произошло в соответствии с решением лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября.

По её словам, перед этим процессом прошла большая подготовительная работа, в которой участвовали российские миротворцы и представители двух стран. В настоящий момент процесс продолжается, передаёт РИА Новости.

14 декабря в Минобороны рассказали, что командующий российскими миротворцами лично передал армянской стороне 44 пленных, а азербайджанской — 12 пленных.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По нему военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 14 декабря граждане страны, находившиеся в статусе пленников и заложников на территории Армении, были доставлены в Баку самолётом. В частности, сообщается о возвращении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, которые находились в плену в Армении с 2014 года.