Захарова рассказала, когда Грызлов приступит к обязанностям в Белоруссии

Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов должен прибыть в Минск и приступить к своим обязанностям до конца месяца, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Президент РФ Владимир Путин назначил полномочного представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине и председателя высшего совета «Единой России» Грызлова новым послом 14 января. На этом посту он сменил Евгения Лукьянова, который занял его в марте 2021 года.

Борис Вячеславович намерен прибыть в Минск и приступить к своим обязанностям до конца текущего месяца, — сказала Захарова.

В новом качестве Грызлов уже высказался о содержащихся в белорусских тюрьмах и СИЗО россиянах. В частности, он заявил, что возглавляемое им диппредставительство окажет поддержку Софье Сапеге и Егору Дудникову, которого минский суд приговорил к 11 годам лишения свободы за разжигание вражды или розни. Он подчеркнул, что есть единый подход ко всем российским гражданам.

Грызлов также рассказал о защите границ Белоруссии и Союзного государства (СГ), которое находится перед фактом наращивания сил НАТО. По словам главы дипмиссии, этот процесс не остаётся незамеченным. Для охраны границ проводится совместное авиапатрулирование границ.