https://static.news.ru/photo/d6e947ea-4e96-11ea-a3a0-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала. Дипломат считает, что всему виной «оранжевая чушь», на которую «купился народ».

Захарова заявила, что во время «оранжевой революции» 2003 года украинцы пошли за слоганами и плакатами людей в вышиванках, «которые выдают себя за украинцев, никогда ими не являясь».

Там уже всё порвано. Там уже времени для прорывов... это время для штопки. <...> Государство разваливается. Его надо собирать, — заявила она в эфире радио «Комсомольская правда».

Представитель МИДа усомнилась, что у президента Владимира Зеленского, даже если он последует примеру своего персонажа из сериала «Слуга народа», хватит внутренних и внешних ресурсов, чтобы переломить ситуацию, а «не жить просто надеждами».

Как писал NEWS.ru, Зеленский предложил построить в Херсонской области образцовую приграничную зону, чтобы направляющиеся на Украину крымчане «чувствовали разницу» с Россией.