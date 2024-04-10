Захарова призвала Ереван и Баку использовать язык дипломатии Захарова: Еревану и Баку следует снизить накал воинственной риторики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Баку и Еревану следует снизить накал воинственной риторики, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она настаивает, что все территориальные споры между странами должны быть решены дипломатическим путем.

Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы политико-дипломатическими методами. Мы призываем стороны проявить максимальную сдержанность и снизить накал воинственной риторики, — заявила Захарова.

Она добавила, что Москва всегда готова содействовать в поиске решений, в том числе и в делимитации армяно-азербайджанской границы.

Ранее Захарова настаивала, что заявления Армении о бездействии России и Организация Договора о коллективной безопасности на фоне обострения конфликта в Карабахе являются ложными. По ее словам, Ереван принял решение официально отказаться от Карабаха после консультаций с западными странами. Она подчеркнула, что президент России Владимир Путин использовал все возможности, в том числе политические и личные, для избежания кровопролития.